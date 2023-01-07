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Западные страны оказали финансовую помощь Украине на $32,1 млрд по итогам 2022 года

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Reuters

По итогам 2022 года Украина получила от западных стран финансовую помощь на общую сумму $32,1 млрд. Крупнейший объем средств Киеву направили США и Евросоюз (ЕС), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Национального банка (Нацбанка) Украины.

«В 2022 году Украина получила рекордные $32,1 млрд в рамках финансовой поддержки от западных стран <....> Денежную помощь Киеву в наибольшем объеме оказали США ($12 млрд), Евросоюз ($8 млрд), Международный валютный фонд (МВФ; $2,7 млрд), Канада ($1,9 млрд) и Германия ($1,6 млрд)», — говорится в материале.

Еще около $3,1 млрд власти Украины получили благодаря размещению валютных облигаций внутреннего государственного займа. Объем международных резервов страны к настоящему времени составляет $28,5 млрд, уточняется в статье.

20 декабря исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил мониторинговую программу украинской экономики. Новая стратегия не предусматривает выделение новых траншей, но должна помочь привлечению денежных средств из внешних источников. Программа рассчитана на четыре месяца и нацелена в том числе на повышение прозрачности и управления финансового сектора экономики Украины.

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