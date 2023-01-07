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ICE: биржевые цены на газ в Европе окончили неделю у отметки $760 за 1 тыс. куб. м

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Цены на газ в Европе окончили первую торговую неделю у отметки в $760 за 1 тыс. кубометров, упав в годовом выражении практически на треть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Расчетная — усредненная — цена газовых фьючерсов с поставкой в феврале текущего года по итогам торгов 6 января составила $758,5 за 1 тыс. куб (на 32,7% ниже показателя на аналогичную дату в прошлом году — $1127,5).

Также стало известно, что котировки 5 января впервые за 16 месяцев — с 10 сентября 2021 года --преодолели стоимость ниже $700.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В конце 2022 года стоимость газа в Европе упала почти на 50% за декабрь.

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