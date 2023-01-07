На Украине назначили врио глав дочерних предприятий «Нафтогаза»

Украинское издание «Вести» со ссылкой на госкомпанию «Нафтогаз» сообщает, что правительство Украины назначило врио глав дочерних предприятий компании.

По информации издания, назначены врио руководителя крупнейшей газодобывающей компании Украины «Укргаздобыча» и оператора подземных газохранилищ «Укртрансгаза». Обе компании являются дочерними предприятиями «Нафтогаза».

Сообщается, что «Укргаздобычу» возглавил Олег Толмачев, «Укртрансгаз» — Роман Малютин. Толмачев имеет большой опыт в добыче углеводородов в США. Малютин ранее работал в сфере транспортировки и хранения газа.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов рассказывал, что провел встречу с гендиректором газодобывающей компании Норвегии Equinor Андерсом Опедалем. В ходе встречи обсуждалась возможность закупки Украиной газа у норвежской компании на специальных условиях.

Стороны обсудили возможность для Украины закупать дополнительные объемы газа.