Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Казахстане мужчина принес траурный венок к закрытому ресторану McDonald's

close
100%
Global Look Press

В казахстанском Костанае мужчина принес траурный венок к закрытому ресторану McDonald's. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Казахстана.

«Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана быстрого питания (McDonald's. — «Газета.Ru») в Костанае», — говорится в сообщении.

По информации полиции, стражи порядка задержали мужчину по статье «Мелкое хулиганство». Он пояснил, что принес венок к закрытому McDonald's, поспорив с другом.

Окончательное решение в отношении нарушителя будет принимать суд.

Ранее Минсельхоз Казахстана сообщал, что правительство пыталось не допустить закрытия McDonald's в республике. Представители компании McDonald's были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию.

При этом внедрение местными производителями высоких стандартов сети быстрого питания заняло определенное время.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть