В Казахстане мужчина принес траурный венок к закрытому ресторану McDonald's

В казахстанском Костанае мужчина принес траурный венок к закрытому ресторану McDonald's. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Казахстана.

«Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана быстрого питания (McDonald's. — «Газета.Ru») в Костанае», — говорится в сообщении.

По информации полиции, стражи порядка задержали мужчину по статье «Мелкое хулиганство». Он пояснил, что принес венок к закрытому McDonald's, поспорив с другом.

Окончательное решение в отношении нарушителя будет принимать суд.

Ранее Минсельхоз Казахстана сообщал, что правительство пыталось не допустить закрытия McDonald's в республике. Представители компании McDonald's были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию.

При этом внедрение местными производителями высоких стандартов сети быстрого питания заняло определенное время.