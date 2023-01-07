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JPMorgan: рост числа туристов из КНР может увеличить ВВП Австралии почти на 1% в ближайшие два года

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Ng Han Guan/AP

Прибытие китайских студентов и туристов может увеличить темпы роста австралийской экономики почти на один процентный пункт в течение следующих двух лет. Рост туристического потока из КНР ожидается в связи с прекращением курса так называемой политики «нулевой терпимости» к распространению коронавируса со стороны местных властей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков транснационального финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co.

«По данным JPMorgan Chase & Co, прибытие китайских студентов и туристов может увеличить экономический рост Австралии почти на один процентный пункт в течение следующих двух лет. Возобновление работы Китая после Covid-zero явно выгодно для внешних счетов и валового внутреннего продукта, причем наибольший потенциал исходит от сектора услуг», — говорится в материале.

Китай является важным торговым партнером Австралии в сферах туризма и образования. Увеличение потока китайских студентов и туристов в ближайшие несколько лет может способствовать увеличению ВВП Австралии на 0,5% и 0,4% в 2023-м и 2024-м годах соответственно, предположил экономист из Сиднея Том Кеннеди.

11 декабря глава Министерства энергетики Австралии Крис Боуэн поддержал ввод в стране лимита цен на энергоносители в условиях усиления энергетического кризиса. Внутренние цены на природный газ будут ограничены 12 австралийскими долларами за гигаджоуль, а цены на энергетический уголь будут варьироваться в пределах 125 австралийских долларов за тонну.

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