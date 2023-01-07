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Экономист допустил, что Европа не откажется от бензина из-за высоких цен на электричество

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Дорогая электроэнергия в Европе не позволит странам региона в течение следующих лет существенно ускорить переход на электрокары с машин на традиционном бензине и дизеле, считает замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, не повлияет на ситуацию даже запрет импортировать нефтепродукты из РФ.

Энергетический кризис привел к кратному росту цен на европейском рынке прежде всего на газ и электричество, обратил внимание Колобанов. По его словам, нефтепродукты подорожали меньше всего.

«Однако опережающий темп роста цен на электроэнергию существенно ухудшает для электромобилей их главное конкурентное преимущество – дешевизну поездок в расчете на километр пробега», — подчеркнул Колбанов.

Также экономист добавил, что прогнозировать значительное ускорение в Европе воплощения в жизнь политики, направленной на уход от нефтяного топлива из эмбарго на продукцию из России, не стоит.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что санкции ЕС неминуемо приведут к дефициту газа в регионе.

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Санкции против России
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