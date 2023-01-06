Хебештрайт: Германия предоставила Украине поддержку более чем на €12 млрд в 2022 году

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ходе телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и украинского президента Владимира Зеленского лидеры обсуждали «политическую, военную и гуманитарную ситуацию» на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Канцлер подчеркнул приверженность нерушимой солидарности с Украиной <…>. По его словам, в 2022 году правительство поддержало Украину на двусторонней основе более чем €12 млрд и продолжит этот курс», — сказал он.

Хебештрайт отметил, что Зеленский выразил благодарность немецким властям за решение поставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot и БМП Marder.

Также лидеры договорились «оставаться в тесном контакте».

Ранее Хебештрайт заявлял, что обещанные Украине боевые машины пехоты Marder будут готовы к передаче в первом квартале текущего года. Он также отмечал, что обучение украинских военнослужащих будет проходить в Германии и займет два месяца.

Также он говорил, что для Киева Берлин направит отдельную систему Patriot, не из числа тех, что были запланированы для Польши. Представитель кабмина ФРГ добавлял, что Германия будет обучать военных Вооруженных сил Украины работе на этой системе на территории своей страны.

Накануне глава Минэкономики Германии Роберт Хабек сообщал, что Германия продолжит поставки вооружений Украине.