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В Социальном фонде России сообщили об оформлении единого пособия родителям 80 тысяч детей

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Социальном фонде России заявили, что единое пособие оформлено родителям 80 тысяч детей. Об этом сообщается на сайте Соцфонда.

«Социальный фонд назначил единое пособие на 80 тысяч детей до 17 лет. Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе», — сказано в сообщении.

В фонде уточнили, что на соответствующую выплату уже поступило 670 тысяч заявлений. Также отмечается, что их получат и 1,5 тысячи беременных, которым она была одобрена.

Кроме того, Соцфонд одобрил выплаты на 33 тысяч первенцев до трех лет, которые родились до конца 2022 года.

Ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова поясняла, что заявление на единое пособие для семей с детьми, имеющих низкие доходы, можно заполнять на портале госуслуг с 28 декабря. По ее словам, первые выплаты поступят семьям уже во второй половине января. Их размер будет зависеть от финансового положения семьи. В среднем по стране это 7, 10,5 или 14 тыс. руб.

29 декабря доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявляла, что в 2023 будет введено универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет. Чтобы получить выплату, их уровень дохода должен быть ниже одного прожиточного минимума на члена семьи.

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