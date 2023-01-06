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Китайский суд приговорил к смертной казни чиновника за взятки на сумму $78 млн

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David J. Phillip/AP

Суд средней ступени города Тайань, который находится востоке Китая, приговорил бывшего вице-председателя народного политического консультативного совета провинции Ляонин Ли Вэньси к смертной казни за получение им взяток на сумму 540 млн юаней ($78 млн). Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

По информации газеты, приговор должны привести в исполнение с отсрочкой на два года. Одновременно с приговором государство должно конфисковать все имущество Ли Вэньси. В то же время издание сообщает, что после двух лет казнь могут заменить на пожизненное заключение с исключением права на дальнейшее смягчение наказания.

По мнению суда, противозаконные действия обвиняемого «нанесли серьезный ущерб интересам Китая и его народу». При этом отмечается, что чиновник оказал активное содействие следствию, что признали в качестве смягчающих обстоятельств.

Ранее сообщалось, что суд в китайском городе Чанчунь приговорил экс-министра юстиции Китая Фу Чжэнхуа к смертной казни с двухлетней отсрочкой. Фу Чжэнхуа признали виновным в получении взяток на общую сумму около $16,5 млн.

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