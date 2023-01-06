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В Мексике арестовали сына известного наркобарона Эль Чапо

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FBI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители мексиканских властей доставили в тюрьму максимально строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико сына бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана Овидио Гусмана Лопеса. Об этом сообщает радиостанция Fórmula.

Сообщается, что Гусмана Лопеса задержали в тот же день в Кульякане, в столице штата Синалоа. В отношении мужчины действует запрос на экстрадицию в Соединенные Штаты. Там он обвиняется в сговоре по распространению кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава Министерства иностранных дел Мексики Марсело Эбрард исключил возможность его ускоренной выдачи американцам.

По информации радиостанции, задержание сына наркобарона спровоцировало резкое обострение обстановки в Кульякане. Сообщается, что на улице была перестрелка, в некоторых местах горящие автомобили блокировали дороги. Согласно официальным данным, в столкновениях пострадали по меньшей мере 27 человек, в основном представители силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что в Мексике во время нападения на тюрьму погибли 14 человек, 24 заключенных сбежали.

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