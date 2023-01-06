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«Известия»: Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход РФ в 2022 году

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Brendan McDermid/Reuters

Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России в 2022 году. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, власти Казахстана неоднократно высказывались по поводу поиска альтернативных маршрутов поставок нефти в обход территории России. Но нефтяники так и не смогли найти альтернативные пути. Для их поиска могут потребоваться годы и многомиллиардные вложения.

Авторы публикации подчеркивают, что у Казахстана есть четыре возможных способа пустить поставки нефти в обход Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — увеличить поставки по железной дороге через территорию РФ, перевозить нефть в Азербайджан и дальше доставлять его по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку – Супса, увеличить поставки в Китай и в Иран.

Ранее Кабмин РФ одобрил продление на 10 лет соглашения с Казахстаном о транзите нефти в Китай.

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