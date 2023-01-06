Россиянам рассказали, кто может получать две пенсии

Глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что у ряда категорий россиян есть закрепленное в федеральном законодательстве право получать две пенсии, передает агентство «Прайм».

Согласно законодательству, двойную пенсию могут получать, в частности, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участники Великой Отечественной войны и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», некоторые военнослужащие и другие льготные категории граждан.

Также право на двойную пенсию имеют и те, кто вложил средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), указал эксперт. Такая дополнительная пенсия называется негосударственным пенсионным обеспечением (НПО). Гражданин самостоятельно направляет взносы на НПО, выбранный фонд инвестирует эти деньги, а потом выплачивает их обратно.

Виноградов порекомендовал россиянам внимательно изучить всю информацию об организации, прежде чем заключать с ней договор. Это необходимо, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды или других мошенников, отметил он.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, кому положена 25-процентная надбавка к пенсии.