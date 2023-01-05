Минэнерго Украины констатировало потерю 90% ветровой и до 40% солнечной генерации страны

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, основная нагрузка ляжет на объекты тепловой электрогенерации, передает издание УНН.

По словам министра, основной задачей для страны является преодоление осенне-зимнего периода, но нагрузка на тепловую генерацию сохранится в течение всего года.

«Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку», — сказал Галущенко.

Глава Минэнерго отметил, что в последние три месяца объекты энергосистемы страны ежедневно обстреливаются, поэтому ситуация в угольной отрасли и в целом в энергетической сфере страны достаточно сложная. Он уточнил, что расчеты по балансу и потреблению угля скорректировали по итогам декабря.

Галущенко резюмировал, что государству в этот и следующие отопительные сезоны придется рассчитывать на собственную добычу угля.

4 января в «Укрэнерго» сообщили о росте потребления электричества в стране.