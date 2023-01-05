Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о снижении вероятности дефицита газа зимой

Возникновение дефицита газа в Германии в этом зимнем сезоне становится все более маловероятным, но настоятельная рекомендация к экономному потреблению топлива по-прежнему сохраняется. Сообщение об этом пресс-служба Федерального сетевого агентства страны опубликовала на своем сайте.

«Поставки газа в Германию стабильны. <...> В целом, Федеральное сетевое агентство оценивает ситуацию как менее напряженную, чем в начале зимы. Дефицит газа этой зимой становится все более маловероятным. Однако ухудшение ситуации все еще нельзя исключать. Экономное потребление газа остается важным», — сказано в сообщении регулятора.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время хранилища газа в Германии заполнены на 90,72%. В крупнейшем газохранилище страны — Редене — находится 90,33% от возможной вместимости резервуара.

Во второй половине декабря газета Die Welt написала, что из-за наступления серьезных холодов Германия провалила план по жесткой экономии газа.

В конце декабря вице-премьер России Александр Новак высказал мнение, согласно которому Европа неминуемо столкнется с дефицитом газа в 2023 году.