Amazon запланировал сократить более 18 тысяч сотрудников вместо заявленных ранее 10 тысяч

Американский онлайн-ретейлер Amazon сократит более 18 тыс. сотрудников вместо заявленных ранее 10 тыс. Об этом заявил генеральный директор интернет-компании Энди Джесси в пресс-релизе, который разместили на сайте организации.

В середине ноября 2022 года газета The New York Times сообщила, что Amazon планирует в ближайшее время уволить примерно 10 тыс. человек.

Как пояснил Джесси, на тот момент решение принимали, исходя из планирования на 2023 год на фоне непредсказуемой ситуации в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года. Также он отметил, что руководство предупреждало о возможном увеличении числа сотрудников, которые могут попасть под сокращение.

Гендиректор ретейлера уточнил, что приблизительно 18 тыс. человек уволят из отделов продаж и найма персонала. Кроме того, по словам Джесси, менеджмент компании также принял «непростое решение о дополнительном устранении» нескольких должностей.

Как ранее отметили в The Wall Street Journal, по состоянию на сентябрь 2022 года в Amazon работали 1,5 млн человек, большая часть из которых трудились на складах компании.

Ранее американский журнал Forbes сообщил, что пять миллиардеров в 2022 году потеряли рекордные суммы денег. Один из них — основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. Он лишился $85 млрд из-за снижения стоимости акций Amazon на 50%.