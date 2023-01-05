Interia: жителей Польши ожидает резкий скачок цен на продукты питания

В Польше жителей ждет резкий скачок цен на продукты питания. Об этом сообщает Interia.

Издание отмечает, что произойдет это из-за роста стоимости тарифов на электроэнергию.

«Серьезно вырастут цены на спиртные напитки, мясо, молочные продукты и овощи», — сказано в материале.

Также Interia со ссылкой на Главное статистическое управление сообщает, что в 2022 году средний рост цен на продукты питания составил от 22,3% до 25,8%.

5 января издание Rzeczpospolita писало, что в Польше мелкие магазины массово закрываются из-за высокой инфляции, роста затрат и конкуренции крупных торговых сетей. По словам представителя социологической лаборатории Dun & Bradstreet Томаша Стажика, за год «с польского рынка пропало около четырех тысяч магазинов, в ближайшие месяцы может быть еще хуже».

Ранее издание Fakt сообщало, что жители Польши из-за высоких цен «стали охотиться за скидками» и покупать товары с истекающим сроком годности. В публикации говорилось, что в магазине нет ни одного товара, который бы не стал дороже за последнее время.