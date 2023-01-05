В Молдавии заявили об обеспеченности страны газом до конца февраля 2023 года

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика обеспечена газом, который закачен в хранилища Румынии и Украины, до конца февраля 2023 года. Об этом заместитель председателя молдавского кабмина сообщил в интервью телеканалу «Голос Бессарабии».

«Я говорил еще в начале декабря, что мы не будем публиковать точные объемы газа из соображений безопасности. Объемов, которые у нас есть в хранилищах, безусловно хватит на январь и февраль», — сказал вице-премьер.

По словам Спыну, Кишинев каждый день производит закупки природного газа у европейских стран, где стоимость топлива в последнее время резко снизилась.

Накануне глава государственной компании «Энергоком» Виктор Бынзарь сообщил, что Молдавия покупает большие объемы газа у Европы из-за низкой стоимости.

На этой неделе председатель правления энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что цена на поставляемый Молдавии российский природный газ в январе может вырасти с $785 до $1230 за 1 тыс. куб. м. Тогда же он сказал, что весь объем газа, купленного у российской государственной энергетической компании «Газпром», направляется в непризнанное Приднестровье.