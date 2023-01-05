Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Молдавии заявили об обеспеченности страны газом до конца февраля 2023 года

close
100%
Михай Карауш/РИА Новости

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика обеспечена газом, который закачен в хранилища Румынии и Украины, до конца февраля 2023 года. Об этом заместитель председателя молдавского кабмина сообщил в интервью телеканалу «Голос Бессарабии».

«Я говорил еще в начале декабря, что мы не будем публиковать точные объемы газа из соображений безопасности. Объемов, которые у нас есть в хранилищах, безусловно хватит на январь и февраль», — сказал вице-премьер.

По словам Спыну, Кишинев каждый день производит закупки природного газа у европейских стран, где стоимость топлива в последнее время резко снизилась.

Накануне глава государственной компании «Энергоком» Виктор Бынзарь сообщил, что Молдавия покупает большие объемы газа у Европы из-за низкой стоимости.

На этой неделе председатель правления энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что цена на поставляемый Молдавии российский природный газ в январе может вырасти с $785 до $1230 за 1 тыс. куб. м. Тогда же он сказал, что весь объем газа, купленного у российской государственной энергетической компании «Газпром», направляется в непризнанное Приднестровье.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть