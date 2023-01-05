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Россияне потратили на элитные квартиры в новостройках Сочи 25 млрд рублей в 2022 году

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

В Сочи в 2022 году купили элитной недвижимости на 25,2 млрд руб., что на 40% больше показателя 2021 года. Об этом написало издание РБК со ссылкой на данные компании Nedvex.

К этому сегменту жилья в регионе относят квартиры со стоимостью квадратного метра от 650 тыс. до 1,5 млн руб. Средняя сумма сделки в 2022 году увеличилась с 16,3 млн до 23,7 млн руб. Всего за прошлый год на курорте продали 1062 элитные квартиры на первичном рынке. Это на 3% меньше относительно 2021 года.

Доля элитных квартир на первичном рынке среди всех типов жилья выросла с 17,7% в 2021 году до 30,2% в 2022 году за счет снижения объема предложения в других сегментах.

В целом объем продаж жилой недвижимости на первичном рынке в Сочи сократился на 37% при сравнении с прошлым годом, до 7,3 тыс. квартир.

В первой половине декабря эксперт рынка недвижимости Кирилл Флутков сообщил, что спрос россиян на частные дома высокобюджетного формата в Сочи с январь по октябрь 2022 года вырос на 8,36% относительно аналогичного периода 2021 года.

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