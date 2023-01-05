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В российском правительстве назвали причины мирового продовольственного кризиса

Абрамченко: продовольственный кризис в мире вызван проблемами с удобрениями и энергетикой

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Depositphotos

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости заявила, что в 2023 году сохранится мировой продовольственный кризис.

Абрамченко отметила, что мировая продовольственная инфляция второй год подряд превышает 30%. Она указала, на сегодняшний день этот показатель составляет уже более 35%.

«Скачок случился из-за накопленных ковидных проблем, накачки экономик развитых стран деньгами, не обеспеченных ничем. У нас продовольственная инфляция за ноябрь, когда уже скакнули томаты и огурцы, — 15%. Мировая — 35%», — сказала она.

Вице-премьер считает, что в наступившем году мировые цены будут только расти.

«Продовольственный рынок зависит от двух других — рынка минеральных удобрений и энергетического. Здесь никаких улучшений для других стран не предвидится», — пояснила Абрамченко.

По словам вице-премьера, рынок России надежно защищен от глобального роста цен. Абрамченко подчеркнула, что одна из задач правительства заключается в том, чтобы «не импортировать инфляцию к себе»,

«Мы научились это делать, в том числе через инструменты пошлин. Свою доктрину продовольственной безопасности мы ведь по многим позициям уже выполнили. Как сказал президент, если посчитать рынок молока вместе с Белоруссией, то на две страны молока у нас в избытке», — резюмировала Абрамченко.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что в 2023 году в мире серьезной рецессии в экономике не ожидается, однако Россия может столкнуться с экономическими трудностями.

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