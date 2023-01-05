Reuters: Россия отправляет больше арктической нефти в Китай и Индию после санкций

Россия поставляет больше нефти по более высоким скидкам в Китай и Индию после того, как Европа отказалась от российской нефти, передает Reuters.

По данным агентства, экспорт российской нефти в Индию неуклонно растет с мая: в ноябре было отгружено рекордное количество баррелей — 6,67 млн, а в декабре — 4,1 млн.

По меньшей мере три нефтяных танкера, грузивших арктическую нефть в порту Мурманска, теперь направляются в Китай, добавил источник агентства.

Ранее экспорт российской нефти в декабре 2022 года упал до минимума с начала года.

Отмечается, что морские поставки сырья из России упали на 117 тыс. баррелей в сутки, до 2,615 млн баррелей в сутки в среднем за четыре недели. Причиной агентство назвало нехватку судов после введенного Евросоюзом (ЕС) эмбарго на морские поставки российского сырья.

Также издание обратило внимание на то, что перевозящие российскую нефть танкеры все реже указывают свой конечный пункт назначения. В декабре такие корабли вывезли 19 млн баррелей российской нефти, что эквивалентно 680 тыс. баррелей в сутки.