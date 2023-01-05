Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: Россия отправляет больше арктической нефти в Китай и Индию после санкций

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Россия поставляет больше нефти по более высоким скидкам в Китай и Индию после того, как Европа отказалась от российской нефти, передает Reuters.

По данным агентства, экспорт российской нефти в Индию неуклонно растет с мая: в ноябре было отгружено рекордное количество баррелей — 6,67 млн, а в декабре — 4,1 млн.

По меньшей мере три нефтяных танкера, грузивших арктическую нефть в порту Мурманска, теперь направляются в Китай, добавил источник агентства.

Ранее экспорт российской нефти в декабре 2022 года упал до минимума с начала года.

Отмечается, что морские поставки сырья из России упали на 117 тыс. баррелей в сутки, до 2,615 млн баррелей в сутки в среднем за четыре недели. Причиной агентство назвало нехватку судов после введенного Евросоюзом (ЕС) эмбарго на морские поставки российского сырья.

Также издание обратило внимание на то, что перевозящие российскую нефть танкеры все реже указывают свой конечный пункт назначения. В декабре такие корабли вывезли 19 млн баррелей российской нефти, что эквивалентно 680 тыс. баррелей в сутки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть