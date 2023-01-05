Минэкономики Украины заявило о рекордном падении экономики в истории страны — на 30,4%

Министерство экономики Украины предварительно оценило падение ВВП страны за 2022 год на уровне 30,4% (±2%). Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что расчеты были проведены на основе оценок Госстатом за три квартала прошлого года. Сообщается, что за первый квартал падение ВВП составило 15,1%; во втором квартале снижение ВВП составило 37,2%, в третьем квартале — 30,8%.

Падение украинской экономики на 30,4% — худший результат за всю историю страны.

Ранее научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихкё заявил, что ВВП Украины в 2022 году сократился на 40%, в то время как спад российской экономики оценивается в десять раз меньше.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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