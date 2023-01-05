Правительство России утвердило создание первой в Югре особой экономической зоны «Нягань»

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) появится первая в регионе особая экономическая зона (ОЭЗ) «Нягань». Постановление об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, сказано на сайте правительства.

Площадь новой ОЭЗ составит 273 гектара. Там начнут работать предприятия по производству мебели, полимерных труб, а также кормового белка. Кроме того, в «Нягани» оборудуют центр обработки данных.

Инвестиции в эти проекты составят около 25 млрд руб. На новых производствах откроют примерно 800 рабочих мест.

В настоящее время в России работают 49 особых экономических зон, «Нягань» — станет 50-й. Особая экономическая зона — представляет собой ограниченную территорию с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Ее отличает наличие льготных налоговых или таможенных условий для национальных или иностранных предпринимателей.

В первой половине ноября пресс-служба кабмина сообщила о планах ввести в Чувашии и Волгоградской области две новые особые экономические зоны.