Глава Минэнерго Турции Донмез не исключил поставок газа через Болгарию в третьи страны

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что при необходимых условиях турецкая сторона сможет поставлять газ через Болгарию в третьи страны. Об этом сообщает Anadolu.

«В целом, в рамках контракта речь идет о 20 млрд кубометров газа. Если будут сформированы необходимые условия, Турция сможет организовать торговлю газом через Болгарию, то есть покрывать нужды третьих стран в газе», — приводит слова министра агентство.

Ранее сообщалось, что Турция и Болгария подписали соглашение по доставке 1,5 млрд кубов газа в год.

Ранее пресс-служба болгарского правительства сообщала, что болгарский газовый оператор «Булгаргаз» подпишет соглашение с турецкой энергетической госкомпанией «Боташ» о доступе к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети.

Как уточнили в правительстве, договор заключается на 13 лет.