Норвежский суд конфисковал у россиянина $7,1 млн, признав их преступными доходами

Суд в Норвегии в Вестфолде конфисковал у гражданина России 72 млн крон ($7,1 млн). Об этом сообщается на сайте Управления по расследованию экономических и экологических преступлений страны (Økokrim).

Там уточнили, что денежные средства принадлежат российскому гражданину, который проживает в РФ, но изъяли их у третьего лица в Норвегии. В суде не поверили, что деньги являлись оплатой юридических услуг в России, и признали средства доходами от преступной деятельности, которые подлежат конфискации.

«Суд пришел к выводу, что деньги, которые оказались на счетах россиянина в Норвегии, являются доходами от уголовных преступлений», — рассказали в Økokrim.

В итоге гражданину России предъявили обвинение в мошенничестве.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Германия готова использовать замороженные российские активы на восстановление Украины, если юридические вопросы будут решены и союзники последуют ее примеру.