Во Франции временно запретили онлайн-продажу парацетамола из-за проблем с поставками

Власти Франции запретили онлайн-продажу парацетамола до конца января 2023 года из-за проблем с поставками препарата. Об этом сообщается на сайте французского правительства.

Уточняется, что речь идет о препаратах, состоящих исключительно из парацетамола.

В пресс-релизе указано, что напряженная ситуация с поставками лекарств на основе парацетамола сохраняется во Франции больше полугода, это касается и препаратов, предназначенных для детей. Меры, которые приняли органы здравоохранения страны для устранения этой проблемы, пока не помогли ее устранению, говорится в указе.

Ранее нейробиологи из Университета штата Огайо заявили, что парацетамол повышает риск опасного поведения. Парацетамол снижает у людей чувство страха, эмпатию и притупляет когнитивные функции и эмоции.