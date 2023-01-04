В МИД Эстонии сообщили о планах начать процедуру передачи замороженных активов РФ Украине

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика рассматривает возможность самостоятельно начать процедуру передачи замороженных российских активов Украине. Об этом дипломат сказал 4 января в интервью изданию Postimees.

По словам Рейнсалу, речь идет о €17 млрд.

«Но процесс их использования в пользу Киева вперед не продвигается, несмотря на то, что страны — члены ЕС поручили Еврокомиссии разработать для этого юридическую схему», — уточнил представитель эстонского МИД.

Он добавил, что эстонское правительство приняло решение параллельно начать создание собственной юридической структуры, которая позволит использовать эти замороженные средства.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Германия может передать замороженные активы России Украине, если союзники сделают так же. Источники агентства также рассказали, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступает за восстановление Украины за счет российских средств.