Цена нефти Brent опустились ниже $78 за баррель впервые с 12 декабря 2022 года

Цена нефти марки Brent в ходе торгов в среду, 4 января, кратковременно упала ниже $78 за баррель впервые с 12 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Согласно информации биржи на 19:04 мск, стоимость данной марки нефти снижалась на 5,08%, до $77,93 за баррель.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что готовность Китая перейти к покупке нефти у стран Персидского залива в юанях приведет к формированию нового энергетического порядка в мире.

До этого сообщалось, что Китай и страны Персидского залива договорились совершать расчеты при оплате нефти и газа в юанях.