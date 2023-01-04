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Цена нефти Brent упала ниже $79 за баррель впервые с 20 декабря 2022 года

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Brendan McDermid/Reuters

Цена нефти марки Brent во время торгов в среду, 4 января, опустилась ниже $79 за баррель впервые с 20 декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE.

Согласно данным биржи на 17:54 мск, стоимость данной марки нефти снижалась на 3,86%, до $78,93 за баррель.

Ранее заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что основную выгоду от дисконта на российскую нефть, возникшего в результате западных санкций, получают международные трейдеры, а не покупатели. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в основном трейдеры выступают связующим звеном между производителем и потребителем нефти.

До этого первый зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ослабление курса рубля по отношению к мировым валютам в декабре 2022 года связано со снижением цен на нефть. В декабре цена на нефть марки Brent уменьшилась с $90 до $84 за баррель.

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