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В Швеции бизнесмена из России обязали выплатить налоги на $21 млн

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Налоговое управление Швеции потребовало от бизнесмена из России погасить до конца января 2023 года налоговую задолженность на общую сумму более 224 млн крон (около $21,3 млн). Об этом сообщает агентство ТТ.

Отмечается, что российский бизнесмен проживает в квартире площадью 270 кв. м в элитном районе Стокгольма с 2008 года, при этом в Швеции он как резидент не зарегистрирован.

В постановлении Налогового управления указано, что гражданин РФ прожил в Швеции достаточное время, чтобы его доходы можно было обложить налогом в стране.

После проведенной проверки Служба приставов арестовала имущество, принадлежащее россиянину, на общую сумму 96 млн крон ($9,13 млн), в том числе упомянутой квартиры в Стокгольме, земельного участка на первой морской береговой линии в Стокгольмском архипелаге, автомобиля марки Porsche и часов фирмы Rolex. Позднее с земельного участка был снят арест.

Имя бизнесмена не называется. Известно, что он владеет несколькими компаниями в России.

Ранее Центробанке России заявляли, что приветствуют любые шаги по разблокировке активов россиян.

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