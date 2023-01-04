«Газпром» поставил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» 1 и 3 января превысил прописанный в контракте уровень суточных поставок газа в Китай, тем самым обновив рекорд. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Напомним, что с 1 января компания вышла на принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом для 2023 года. Вместе с тем, уже 1 и 3 января «Газпром» превысил этот уровень (3 января – на 0,45%)», — отмечается в сообщении компании.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что с 1 января 2023 года компания вышла на новый уровень экспорта газа в КНР.

Он уточнил, что в 2022 году по просьбе Пекина поставки регулярно шли выше контрактных обязательств, из-за чего соглашение было перевыполнено. Также, по просьбе китайских коллег, «Газпром» 31 декабря, с опережением, вышел на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом на следующий год.

В минувшем году компания неоднократно сообщала о рекордных поставках топлива в КНР. Последний был зафиксирован 28 декабря, максимальное превышение контрактных обязательств составило 18,7% . Миллер, отметил, что общий объем экспорта в Китай суммарно достиг 48 миллиардов кубометров газа в год.