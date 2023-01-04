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Глава МИД Украины Кулеба анонсировал новые поставки оборудования для энергосистемы страны

Кулеба: ожидается поставка из 1800 трансформаторов и свыше 7 тысяч генераторов на Украину

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился о новых поставках оборудования для энергосистемы страны, ожидается поставка из 1800 трансформаторов и более семи тысяч генераторов разной мощности. Об этом сообщает украинская газета УНН.

«Удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения различной мощности», — указал он.

По информации Кулебы, также ожидается свыше семи тысяч генераторов мощностью до 100 киловатт, более 600 генераторов мощность выше 100 киловатт, а также «сотни наименований» запасных частей для энергооборудования и обогревателей.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о беспрецедентном уровне повреждений энергосистемы Украины, на полное восстановление которой могут уйти годы.

Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что его страна планирует строить малые электростанции для того, чтобы создать децентрализованную энергетическую систему.

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