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Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на газ из России

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Markus Schreiber/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его перемещении по газопроводам. Закон размещен на национальном правовом портале Республики Беларусь.

Изменения касаются соглашения между Москвой и Минском по поводу деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 2011 года.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным удалось договориться о фиксированной и выгодной цене на российский газ для его страны на 2023 год.

Лукашенко также отметил, что у сторон появились новые темы в сфере поставок газа, о которых пока не стоит говорить.

Президент России Владимир Путин отметил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что они согласовали основные ценовые параметры на энергоресурсы из России для Белоруссии.

В 2022 году цена российского газа для Белоруссии составляла $128,5 за тысячу кубометров. При этом Минск платит за газ в российских рублях.

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