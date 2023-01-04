Синоптик рассказала, когда в Москве ожидаются морозы до -27°C

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская заявила, что ночью с 7 по 9 января в Москве ожидаются морозы до -27°C. Об этом она сообщила РИА Новости.

По ее словам, понижение температуры начнется днем 5 января. Ночью с 7 по 9 января ожидаются морозы до -27°С, при этом давление будет достигать 775 миллиметров ртутного столба.

Вплоть до 10 января морозы в столице будут довольно сильными, отмечает синоптик. 6 января днем температура опустится до -20°C, с 7 по 9 января -18-20°C. Днем 10 января дневная температура составит -18°C.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 4 января, в Москве ожидается сильный ветер и гололедица.

Согласно прогнозу, порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Жителей столицы призвали быть внимательными и аккуратными при нахождении на улице, не парковать автомобили около деревьев и не укрываться под ними.

До этого в Москве было объявлено штормовое предупреждение. Помимо ледяного дождя, в столице прогнозируются налипание мокрого снега и гололед в этот период.