Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает упрощенный порядок ввоза электронных устройств на территорию страны еще на один год — до конца 2023 года. Сообщение об этом пресс-служба кабмина опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что мера позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке на фоне санкций.

«Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование», — сказано в сообщении.

Уточняется, что к таким устройствам причислили смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

Прежде, чтобы получить нотификацию для ввоза в Россию таких устройств, их изготовитель должен был подать заявление в центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Федеральной службы безопасности России. Теперь оформить разрешение можно, обратившись в Ассоциацию разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий.

Во второй половине мая прошлого года российский премьер-министр заявил, что ввоз в страну компьютеров, смартфонов и планшетов упростят.