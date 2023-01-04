В Польше граждан России и Белоруссии судят по обвинению в «шпионаже»

Гражданин России и гражданин Белоруссии предстанут перед польским судом по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя окружной прокуратуры Варшавы Александру Скшиняж.

«Прокурор направил в суд обвинительное заключение в отношении россиянина и гражданина Белоруссии, которые обвиняются в ведении шпионской деятельности», — рассказала представитель прокуратуры, указывая, что россиянина и белоруса задержали в Польше в апреле 2022 года.

Ранее окружной суд Стокгольма постановил оставить под стражей задержанного по подозрению в шпионаже в пользу России. По информации агентства, мужчина подозревается в «незаконной разведывательной деятельности против королевства и еще одной иностранной державы».

В ноябре в Стокгольмском окружном суде начался судебный процесс над двумя братьями, которые обвиняются в шпионаже в пользу России. Как отмечал телеканал SVT, заседания суда, несмотря на громкость дела и большой интерес СМИ, проходят в закрытом формате.