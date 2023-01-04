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Рост потребительских цен во Франции замедлился в декабре до 5,9%

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Потребительская инфляция во Франции в декабре составила 5,9% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Отмечается, что темпы роста потребительских цен в прошлом месяце замедлились относительно 7,1% в ноябре.

Рост стоимости энергоносителей во Франции замедлился до 15,1% с 18,4% в ноябре. Увеличение цен на продукты питания в декабре составило 12,1% (такой же показатель фиксировали в ноябре 2022 года). Цены на промышленные товары ускорили рост до 4,6% с 4,4% месяцем ранее.

Во второй половине декабря еженедельник Le Journal du Dimanche со ссылкой на слова президента Банка Франции Франсуа Вилеруа де Гало написал, что уровень инфляции в республике достиг отметки 7,1%, но пока находится ниже средних значений в странах еврозоны.

Тогда де Гало сказал, что давление на увеличение цен во Франции оказывают несколько ключевых факторов. Среди них — рост стоимости электроэнергии и продуктов питания.

До этого пресс-служба Евростата сообщила, что годовая инфляция в странах еврозоны, по итоговой оценке, в ноябре сократилась до 10,1% в ноябре по сравнению с 10,6% в октябре.

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