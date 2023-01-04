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Цена на газ в Европе опустилась ниже $750 за тысячу кубометров впервые с 18 февраля

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Alik Keplicz/AP

Стоимость газа в Европе опустилась ниже $750 за одну тысячу кубометров впервые с 18 февраля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

С начала торгового дня цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $733 за 1 тысячу кубометров, потеряв 7%.

Накануне цены на топливо в Европе по завершении торгов снижались на 9% — до $773 за одну тысячу кубометров.

2 января биржевые цены на газ в Европе торговались ниже $800 за одну тысячу кубометров. Снижение цены на газ в Европе продолжается третью неделю подряд.

31 декабря агентство ТАСС подсчитало, ссылаясь на данные биржи ICE, что цена газа в Европе в декабре 2022 года снизилась на 48% по сравнению с показателями ноября, составив около $845 за тысячу кубометров.

19 декабря министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) договорились об установлении лимита цен на газ. Потолок стоимости составит €180 за МВт.ч и начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

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