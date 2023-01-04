Financial Times: Италия может вступить в долговой кризис из-за действий ЕЦБ

В Италии может наступить долговой кризис в еврозоне, пишет издание Financial Times. Это связано с тем, что Европейский центральный банк повышает процентные ставки и собирается купить меньше облигаций в ближайшие месяцы.

Девять из десяти экономистов, опрошенных изданием, назвали Италию страной еврозоны, наиболее подверженной риску некоррелированного падения на рынках гособлигаций. Как говорится в материале, Италия — слабейшее звено еврозоны.

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони пытается снизить бюджетный дефицит страны с 5,6% ВВП до 4,5% в 2023 году и до 3% в 2024-м. Но государственный долг Италии остается одним из самых высоких в Европе. Он составляет свыше 145% от валового внутреннего продукта. Это делает Италию наиболее уязвимой для падения на рынках облигаций.

Мелони раскритиковала готовностью ЕЦБ продолжать повышать ставки, несмотря на риски для роста и финансовой стабильности.

«Было бы полезно, если бы ЕЦБ хорошо справлялся со своей коммуникацией, <...> иначе он рискует вызвать если не панику, то колебания на рынке, которые сведут на нет усилия, предпринимаемые правительствами», — указала премьер-министр.

Члены правительства Италии также раскритиковали ЕЦБ. Им не нравится агрессивное ужесточение кредитно-денежной политики.

Ранее Алжир заявил, что уже сейчас готов отправлять Франции больше газа, если с ее стороны поступит соответствующий запрос. Президент страны Абдельмаджид Теббун уточнил, что на данный момент с французской стороны не поступало запросов об увеличении поставок газа. Однако Италия попросила об этом.