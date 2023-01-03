Шмыгаль заявил о планах Украины строить малые станции для децентрализации энергосистемы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна планирует строить малые электростанции для того, чтобы создать децентрализованную энергетическую систему. Об этом он сообщил на заседании кабмина, передает ТАСС.

Как рассказал премьер-министр, планы декарбонизации энергетики и зеленой трансформации, а также построения децентрализованной энергетической системы становятся в данный момент актуальными. Он отметил, что речь идет о создании мини-электростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему.

По его словам, Украина должна более активно использовать потенциал возобновляемой энергетики, а именно солнечной, ветровой, гидрогенерации и водородных технологий.

При этом он подчеркнул, что страна продолжит инвестировать в увеличение собственной добычи газа ради обеспечения полной энергетической независимости.

29 декабря Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что «сложная ситуация» с электроснабжением складывается на западе страны, а также в Одесском и Киевском регионах.