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FT предсказал новый энергопорядок в мире за счет перехода КНР к покупкам нефти за юани

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Depositphotos

Готовность Китая перейти к покупке нефти у стран Персидского залива в юанях приведет к формированию нового энергетического порядка в мире. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на экспертов.

По словам аналитика швейцарского банка Credit Suisse Золтана Пожара, КНР увеличивает закупки сырой нефти и сжиженного природного газа из Ирана, Венесуэлы, РФ и некоторых стран Африки за юани, но «рождение нефтеюаня» состоялось благодаря встрече председателя Китая Си Цзиньпина с главами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в декабре. Именно тогда Си сообщил, что Пекин готов расплачиваться со странами ССАГПЗ своей национальной валютой.

Пожар отметил, что партнерство Китая и ССАГПЗ может подразумевать совместную разведку и добычу нефти и газа в Южно-Китайском море, а также вклады в нефтеперерабатывающие предприятия, заводы химической промышленности и пластмассы. Осуществление данных проектов в юанях станет серьезным сдвигом в мировой энергетической торговле.

Ранее стало известно, что Китай и страны Персидского залива договорились совершать расчеты при оплате нефти и газа в юанях.

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