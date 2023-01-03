TRT Haber: Турция и Болгария подписали соглашение по доставке 1,5 млрд кубов газа в год

Турция и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве по передаче до 1,5 млрд кубометров природного газа в год. Об этом сообщает TRT Haber.

«Турция и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве по передаче до 1,5 миллиардов кубометров природного газа в год», — cказано в сообщении.

Ранее пресс-служба болгарского правительства сообщала, что болгарский газовый оператор «Булгаргаз» подпишет соглашение с турецкой энергетической госкомпанией «Боташ» о доступе к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети.

Как уточнили в правительстве, договор заключается на 13 лет.

В ноябре Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла предложение газового оператора «Булгаргаз» о снижении цен на топливо в два раза с ноября — c 233,36 лева (€116,5) за мегаватт-час до 123,01 лева (около €61,5).