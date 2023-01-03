В Турции стартовали работы по предложенному Россией проекту газового хаба

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что республика приступила к работам по проекту российско-турецкого газового хаба. Об этом он сказал в эфире телеканала TVnet.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб для поставок в Европу.

«Наши предварительные сроки подготовки — год, сейчас мы ведем оценку инфраструктуры, деталей», — сказал Донмез.

Министр подчеркнул, что Анкара намерена воспользоваться этим проектом, и для этого есть все возможности. Он высказал предположение, что со временем страны Европы могут проявить интерес к этому хабу.

Донмез добавил, что турецкая сторона не будет кому-то привязывать цену, «это будет своего рода супермаркет, где есть предложения».

В декабре прошлого года вице-премьер России Александр Новак заявлял, что идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, как с турецкими коллегами, так и с другими возможными участниками из разных стран.