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Итальянцев предупредили, что эффект от энергокризиса будет ощутим весь год

Codacons: в Италии ожидают сохранения негативного эффекта от энергокризиса до конца 2023 года

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Tony Gentile/Reuters

Жители Италии будут ощущать последствия энергетического кризиса на протяжении всего 2023 года. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на данные ассоциации по защите прав потребителей Codacons.

«Последствия энергетического кризиса будут ощущаться весь 2023 год и будут иметь прямое воздействие на цены на розничные товары и тарифы. В частности, сохранятся повышенные цены на продовольственные продукты, возобновится рост стоимости услуг. В результате расходы итальянских семей могут повыситься в среднем на €2 435», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с 1 января использование личного и общественного транспорта будет обходиться дороже, поскольку отменяются временные скидки на топливо.

Ранее стало известно, что более половины (52%) итальянцев были вынуждены сократить количество или снизили качество потребляемой пищи, а также стали экономить на отоплении и использовании электрических приборов. Причиной этому стал резкий рост цен в стране.

До этого глава Минэкономразвития Италии Джанкарло Джорджетти заявлял, что власти страны не могут индексировать пенсии выше уровня инфляции в условиях кризиса. С 1 января 2023 года выплаты пожилым гражданам увеличатся только на 7,3% — это гораздо ниже, чем ожидаемый уровень роста потребительских цен за год.

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