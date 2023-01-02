Цена газа в Европе превысила $890 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов поднялась на 5,9% и достигла отметки в $894,1 за тысячу кубометров. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По данным агентства, февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) в начале торгов продавались по минимальному значению в $777,3 за тысячу кубометров (–8%), а при закрытии достигли показателя в $894,1 за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $844,3 за тысячу кубометров.

Согласно прогнозам агентства Bloomberg, введение Евросоюзом предельных цен на газ может повлечь за собой только ухудшение ситуации с энергетическим кризисом. Механизм потолка цен на газ, который согласовали в ЕС, может помочь предотвратить колебания цен. Но из-за этого Европа станет уязвимой, в частности, в вопросе поставок газа и росте конкуренции со стороны азиатских стран, отметили в публикации.