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Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного преследования Набиуллиной

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РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании председателя Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной», — пояснили в ведомстве.

В СК пояснили, что СБУ обвинила главу ЦБ РФ в «финансировании военных группировок страны-агрессора», а также введение рублевой зоны на юге и востоке Украины. Кроме того, Эльвире Набиуллиной инкриминируется пособничество местным администрациям в блокировании обращения гривны.

Следователи должны будут установить должных лиц СБУ, которые приняли решение о незаконном привлечении гражданки РФ к уголовной ответственности.

В последние месяцы СБУ объявило в розыск около 700 российских официальных лиц. В их числе депутаты, сенаторы и члены Совета безопасности.

В Кремле указали, что негативно восприняли такие шаги.

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