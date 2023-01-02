В 2022 году «Газпром» добыл на 20% меньше газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2022 году компания добыла 412,6 млрд кубометров газа, что на 20% меньше, чем в прошлом году, и экспортировала 100,9 млрд кубометров в страны дальнего зарубежья. Об этом говорится на сайте компании, где приводятся слова Миллера.

«Что касается добычи газа, в 2022 году она составила 412,6 млрд куб. м. В страны дальнего зарубежья «Газпром» поставил 100,9 млрд куб. м газа», — сказал он.

По словам главы компании, российским потребителям были за год поставлены 243 млрд кубометров газа.

Ранее Миллер заявил, что «Газпром» с 1 января наступившего года смог выйти на принципиально новый уровень поставок газа в Китай.

До этого агентство Bloomberg писало о самом низком с начала столетия уровне экспорта российского газа.