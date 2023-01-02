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Состояние миллиардеров из России за 2022 год сократилось на $94 млрд

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«Интеррос»

Совокупное состояние миллиардеров из России уменьшилось за прошлый год на $93,753 млрд, сообщает Bloomberg.

Состояние владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $2,28 млрд — до 28,6 млрд. У совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона состояние уменьшилось на 7,81 млрд, до 24,6 млрд. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин потерял $8,13 млрд, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что один из российских миллиардеров хотел приобрести автомобиль Mercedes, но не смог его купить из-за санкций. Вместо этого он купил два Maybach, один из них — для запчастей.

В статье говорится о том, как существуют россияне в условиях ограничений и параллельного импорта. Корреспондент FT поговорил с гражданами РФ, которые занимаются ввозом санкционных товаров, управляют компаниями, связанными с зарубежными поставками, и несколькими миллиардерами.

Один из них считает, что прибыль от контрабанды настолько высока, что предметы роскоши всегда попадут в Россию, независимо от санкций.

Он напомнил, что у обложенного санкциями Ирана со временем наладилось собственное импортозамещение.

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