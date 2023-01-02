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ICE: биржевые цены на газ в Европе упали ниже $800 за тысячу кубометров

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Bernadett Szabo/Reuters

Биржевые цены на газ в Европе торгуются ниже $800 за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

С начала торгов февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейший в Европе хаб) потеряли 8%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $844,3 за тысячу кубометров.

Ранее стало известно, что средняя биржевая цена на газ в Европе в 2022 году составила $1260,8.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что введение Евросоюзом предельных цен на газ может повлечь за собой только ухудшение ситуации с энергетическим кризисом. Механизм потолка цен на газ, который согласовали в ЕС, может помочь предотвратить колебания цен. Но из-за этого Европа станет уязвимой, в частности, в вопросе поставок газа и росте конкуренции со стороны азиатских стран, отметили в публикации.

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