GIE: закачка газа в хранилища Европы в декабре 2022-го стала рекордной с 2011 года

Закачка газа в хранилища Европы в декабре 2022-го стала рекордной с 2011 года, сообщает Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам года объемы закачки газа в ЕС превысили 128 млрд куб. м. В декабре ПХГ Европы пополнились на 2,55 млрд куб. м, что стало рекордом для этого месяца за все время наблюдений GIE с 2011 года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ обсуждает с европейскими потребителями увеличение поставок газа через Турцию после создания хаба в этой стране и готова также возобновить поставки газа в регион по газопроводу Ямал — Европа.

Он также отметил, что у России есть возможности для возобновления поставок газа через остановленный по политическим причинам трубопровод Ямал — Европа.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров страны механизмы реализации проекта «газового хаба», который предложил президент РФ Владимир Путин.