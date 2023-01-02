Глава МВФ Георгиева заявила, что Европу без топлива из РФ ждёт суровая зима

Руководитель МВФ Кристалина Георгиева выступила с утверждением о том, что расположенным на территории Европы государствам придётся пережить тяжёлый зимний период без топливных поставок из Российской Федерации.

«Да, грядёт суровая зима, и возможно, что следующая будет ещё суровее», — приводит текст сделанного ей заявления Общественная служба новостей.

Несмотря на данный факт, она отметила, что входящие в состав Европейского Союза державы после определённого временного промежутка сумеют снизить уровень зависимости от топливных закупок из РФ.